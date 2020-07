Veríssimo e o futuro: «Vieira ainda não falou comigo e nem esperava que isso acontecesse»

Com a chegada de Jorge Jesus já oficializada, Nélson Veríssimo, atual treinador do Benfica, assumiu que Luís Filipe Vieira ainda não o informou das suas futuras funções no Benfica.





"Não e nem esperava que isso acontecesse. Desde o momento em que aqui entrámos com a missão para orientar a equipa até ao final da Liga e depois na Taça, estamos aqui com espírito de missão. De momento, isso não é o mais importante. A seu tempo as coisas serão faladas sem stress", disse esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Aves (amanhã, 21h15).Veríssimo deu ainda os parabéns ao FC Porto pela conquista do título de campeão nacional. "Felicito o Sérgio Conceição e a restante equipa técnica e o grupo de jogadores pela conquista que tiveram. Tivemos uma 1.ª volta em que estivémos sempre bem, na frente, e na 2.ª isso não aconteceu da forma regular como queríamos. O FC Porto somou mais pontos do que nós e por isso quero felicitá-los".Questionado sobre se a conqista da Taça de Portugal 'salvaria' a época, o técnico foi direto: "O nosso objetivo é vencer os dois jogos e a Taça. É para isso que estamos aqui, para ganhar jogos e conquistar títulos. Se salva? Lógico que não. Claro que o jogo do FC Porto está próximo, mas antes ainda temos dois jogos e é neles que temos de estar centrados."