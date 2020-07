Veríssimo e o regresso de Jesus ao Benfica: «Não notei nada de diferente nos jogadores»

Nélson Veríssimo assegurou esta segunda-feira que a confirmação do regresso de Jorge Jesus ao Benfica não condicionou o desempenho dos jogadores nos treinos desde então.





"É um assunto que tem sido debatido. No que foi a nossa perceção do dia a dia dos jogadores e no empenho não notámos qualquer diferença. Qualquer um deles terá a sua própria perceção. No treino não notei nada de diferente", referiu Veríssimo na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Aves, marcado para terça-feira às 21h15 mas que ainda está em dúvida.Veríssimo fez questão de dar a JJ as "boas vindas a uma casa que ele bem conhece". "O sucesso de Jorge Jesus será o sucesso de todos os benfiquistas", afirmou, vincando: "A partir do momento em que a notícia se tornou ofical não notei qualquer diferença em relação aos jogadores".