Veríssimo e Pietra aguardam ordens

Jorge Jesus assina esta segunda-feira o contrato com o Benfica, estando a apresentação marcada para as 17 horas. JJ vai trazer consigo a mesma equipa técnica que o acompanhou no Flamengo.





Esta decisão retira espaço de manobra a Veríssimo, que, após ter sido treinador interino, deverá regressar à formação.Em aberto está a posição de Pietra, que regressou à Luz em 2007 e até foi adjunto de Jesus na sua anterior passagem.