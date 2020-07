Veríssimo já está no Seixal para orientar o treino do Benfica

Nélson Veríssimo é, de forma provisória, o novo treinador da equipa principal dos encarnados. O antigo adjunto de Bruno Lage chegou esta quarta-feira ao Benfica Futebol Campus às 8h16 para orientar o treino das águias.





Samaris foi o primeiro a chegar ao Seixal, ainda antes das 8 horas, seguido por Jota. Também Pietra já está no centro de estágio dos encarnados.Veríssimo, que ficou conhecido por ser o responsável pelos lances de bola parada nos jogos (levantava-se sempre do banco nas faltas e nos cantos ) já orientou ontem o treino para os jogadores não utilizados na partida frente ao Marítimo (os outros estiveram em banhos e massagens). Hoje de manhã, dá início à preparação do jogo com o Boavista, que se realizará no sábado. É mesmo possível que comande os campeões nacionais na partida com os axadrezados.