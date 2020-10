Vertonghen cada vez mais longe do jogo com o Farense

Vertonghen é cada vez mais carta fora do baralho para o embate de amanhã com o Farense. O internacional belga sofreu uma pancada no olho direito no jogo contra o Moreirense e a zona ficou muito dorida. Uma vez que se trata de uma área sensível e difícil de proteger, o jogador tem sido poupado nos treinos e ontem voltou a não trabalhar a todo o gás. Taarabt também não será opção, a contas com um problema muscular na zona da virilha. "Depois desta lesão, voltarei mais forte", disse, no Instagram. Entretanto, Samaris está recuperado da lesão no tendão de Aquiles direito.