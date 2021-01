Vertonghen com Preud'homme e Witsel no melhor onze de sempre da Bélgica

O defesa central Jan Vertonghen faz parte do melhor onze de sempre da história da seleção belga, esta sexta-feira anunciado pela Real Federação Belga de Futebol, no âmbito de uma votação organizada para celebrar os seus 125 anos. O defesa das águias, de 33 anos, entra nesta equipa como defesa esquerdo, contando com a companhia de outros dois jogadores com passado no Benfica: o guarda-redes Michel Preud'homme e o médio Axel Witsel.





View this post on Instagram A post shared by Jan Vertonghen (@jvertonghen)

Através das redes sociais, Vertonghen comentou a distinção e assumiu-se honrado. "Extremamente orgulhoso por fazer parte da melhor equipa da seleção belga. Ainda sinto o mesmo orgulho de criança quando visto a camisola da Bélgica", escreveu o defesa do Benfica, que conta com 123 internacionalizações pela seleção.: Michel Preud'homme, Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin de Bruyne, Enzo Scifo, Jan Ceulemans, Romelu Lukaku e Eden Hazard.