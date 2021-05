Vertonghen de fora do treino do Benfica

Vertonghen não participa no treino deste sábado do Benfica, o último antes da final da Taça de Portugal com o Sp. Braga, marcada para domingo às 20H30. O central ficou no ginásio. O boletim clínico das águias será divulgado esta tarde e Jorge Jesus fará a antevisão da partida às 14 horas. Para este jogo, JJ não pode contar com Lucas Veríssimo.





André Almeida e Jardel estão no relvado, numa sessão em que Gonçalo Loureiro, central dos Sub-23, trabalha às ordens de Jorge Jesus.Samaris surgiu mais tarde, fazendo corrida em redor do relvado.