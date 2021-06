Vertonghen diz-se feliz no Benfica e explica diferenças para a Premier League

A dois dias da estreia no Euro'2020, onde terá pela frente a seleção da Rússia, Jan Vertonghen foi questionado sobre a sua passagem pelo Benfica e a escolha feita, assegurando estar totalmente feliz pela opção tomada. O defesa belga assume que se trata de um futebol diferente e explica o que distingue um país e o outro.





"Sim, é muito diferente de Inglaterra. Há menos clubes de topo, mas a diferença em relação às equipas menos fortes é maior do que em Inglaterra. A equipa tem uma boa mentalidade e imensa ambição, por isso estou feliz com esta transferência", declarou o defesa belga, que não pensa ainda na retirada da seleção. "Mesmo que ganhemos o Euro, não vou parar. A Liga das Nações e o Mundial chegarão aí num instante".Relativamente à estreia no Euro'2020, diante da Rússia, no sábado, Vertonghen mostra ter a lição bem estudada. "Jogámos com eles várias vezes recentemente, têm jogadores muito bons. Individualidades que lhes dão a capacidade para bater qualquer adversário. Estamos a preparar esta partida com muito respeito. Não nos vejo como os grandes favoritos. Para mim os favoritos são a França e a Inglaterra. E sabemos que tendo ou não o rótulo de favorito qualquer um pode surpreender num torneio deste tipo. É verdade que não estamos longe do nível desses dois grandes favoritos, mas para mim não é vantajoso ter esse título ou não", frisou o defesa belga, que assumiu ter estado algo adoentado na semana passada, razão que o fez apenas jogar 45 minutos nos jogos de preparação.