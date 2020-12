Vertonghen: «É 99 por cento certo que vou terminar a carreira no Benfica»

Jan Vertonghen assumiu esta terça-feira que deverá colocar um ponto final da carreira de futebolista ao serviço do Benfica, clube para o qual se mudou no último verão após findar contrato com o Tottenham, assinando por três temporadas com os encarnados.





"Nunca digas nunca, mas este é o meu último destino. Daqui a três anos terei 36, é uma idade abençoada para um jogador de futebol. Tenho mesmo de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para aparecer em campo normalmente, é algo que exige muito de ti. Talvez acrescente mais um ano [ao contrato], mas é 99 por cento certo que terminarei aqui", vincou o internacional belga, capitão da sua seleção, em declarações ao portal 'Sporza'.O defesa-central, de 33 anos, explicou que a opção por jogar pela Luz também foi cativante pela disputa de troféus. "Joguei no Tottenham durante 8 anos, mas não ganhei muitos troféus. Aqui jogo pelos títulos", vincou Vertonghen que tomou uma decisão conjuntamente com a família para rumar a Portugal. "As negociações para a minha renovação de contrato começaram há um ano e meio, no Tottenham. Mas rapidamente percebi que não queria ficar na Premier League. A minha mulher e eu queríamos ir para Sul: Espanha, sul da Itália. A Sophie rapidamente falou-me sobre Portugal", explicou, sustentando a decisão de se mudar para o Benfica após conversar com Axel Witsel, colega de seleção e antigo médio das águias."Ele tem essa ligação com Portugal e foi muito positivo em relação ao Benfica", vincou Vertonghen.