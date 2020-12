Vertonghen e a dupla com Otamendi: «Sinto-me feliz por jogar ao lado dele»

Jan Vertonghen assinou, esta quinta-feira, no triunfo por 4-0 do Benfica sobre o Lech Poznan, o primeiro golo com a camisola das águias, momento que o central belga comentou no final do encontro. "Tento marcar através das bolas paradas. Marquei hoje e ajudei a equipa. No cômputo geral, acho que foi uma boa exibição por parte do Benfica", afirmou, em declarações à Sport TV.





"O Lech Poznan apresentou-se muito bem. Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 20 minutos. Depois disso estivemos melhor, guardámos a bola e fizemo-los correr. Penso que a segunda parte foi bem melhor. Estávamos um pouco cansados e poderíamos ter feito mais alguns golos."

Qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa

"Queríamos garantir a qualificação hoje, num jogo caseiro. Temos mais um jogo por disputar mas era importante para nós garantir o apuramento."

Como sente o Otamendi?

"Ele fez um grande jogo. É um bom e experiente jogador, sinto-me feliz por jogar ao lado dele", concluiu.