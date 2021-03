Vertonghen e Darwin no Seixal em tratamento

Vertonghen e Darwin marcaram ontem presença no Benfica Campus, onde prosseguiram o tratamento às respetivas lesões, que os levaram a falhar os dois últimos jogos. Foi por isso que, enquanto os companheiros de equipa tiveram direito a um dia de folga, a dupla teve de se apresentar no Seixal. O objetivo é que central e avançado possam estar aptos para a partida com o Boavista, já no sábado à noite, no Estádio da Luz.