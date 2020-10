Vertonghen: «É estranho dizê-lo, mas já sinto o quão gigante este clube é»

Jan Vertonghen chegou ao Benfica no verão, mas estes poucos meses já serviram para o convencer totalmente de que este foi o melhor movimento que podia ter feito na sua carreira. Em declarações ao podcast ¡Qué Golazo!, da CBS Sports, o belga das águias diz-se muito feliz e assume já sentir a grandeza das águias, mesmo ainda sem ter jogado com os adeptos nas bancadas.





"Estou muito bem. Mudar para outro país demora sempre algum tempo, especialmente ao ter família. Tens de ter tudo tratado, demorou algum tempo, mas agora tudo está muito bem. Do ponto de vista futebolístico e pessoal, estou muito feliz", começou por declarar o belga."Ainda que não tenha jogado em frente dos adeptos, consegues sentir bem o quão grande é o clube. Quando andas nas ruas, nas redes sociais, até com as pessoas do clube. É estranho dizê-lo, mas já sinto o quão gigante este clube é. Mal posso esperar por jogar em frente aos nossos adeptos. Comparo sempre o Benfica ao Ajax, pois é o clube mais bem sucedido, com o maior número de adeptos no país, mais conhecido no país e no Mundo... Quando me perguntam sobre o Benfica, comparo-o sempre ao Ajax", referiu.