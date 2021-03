Vertonghen e Seferovic chamados às respetivas seleções

Jan Vertonghen e Haris Seferovic vão ausentar-se dos trabalhos do Benfica para representar as respetivas seleções após o embate com o Sp. Braga, no domingo.





O defesa-central foi chamado pela seleção belga para os jogos de qualificação para o Mundial'2022 diante do País de Gales (24 de março), Rep. Checa (27) e Bielorrússia (30).Já o avançado recebeu nova chamada da Suíça. Seferovic, que tem mostrado pontaria nos últimos jogos pelas águias, é opção para os jogos com a Bulgária (25 de março), Lituânia (28) e Finlândia (31).Quanto a Luca Waldschmidt acabou por ficar de fora da convocatória de Joachim Löw pela Alemanha.