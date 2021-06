Vertonghen: «Estou ansioso para voltar ao Benfica e ganhar troféus no Estádio da Luz cheio»

Jan Vertonghen admitiu uma temporada abaixo das expectativas no Benfica mas garantiu que pretende voltar ao clube encarnado após a participação belga no Euro'2020, para conquistar os títulos que pretende.





"Fui para o Benfica com grandes expectativas. Queria um clube com ambição e o Benfica é um grande clube. Não joguei no Estádio da Luz cheio, mas estou ansioso. Não conseguimos atingir os objetivos na época passada, porque um clube como o Benfica quer ganhar troféus. Espero que consigamos fazer melhor na próxima época. Estou ansioso para voltar para o Benfica e ganhar troféus no Estádio da Luz cheio", contou o central na conferência de antevisão ao jogo com Portugal, após a questão colocada por