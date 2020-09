Vertonghen explica como foi convencido pelo Benfica: «Em duas semanas ficou resolvido»

Jan Vertonghen revelou que a decisão de vir para o Benfica acabou por ser fácil, depois de lhe ter sido apresentado o projeto do clube. Numa entrevista à BPlay, o internacional belga disse ter ficado muito entusiasmado com tudo na Luz.





"As pessoas do Benfica foram fantásticas, simpáticas e senti-me bem-vindo. Estavam lá todos para me receber e passarem-me as melhores sensações possíveis. Num novo clube queres sempre ser bem recebido. Explicaram-me o clube, o projeto os jogadores, a grandeza do clube, o treinador... fiquei muito entusiasmado e a partir daí foi tudo muito rápido, em duas semanas ficou resolvido", contou o defesa."O mais importante é a ambição do clube, o projeto e a componente futebolística. Mas eu já tinha sido convencido do projeto futebolístico pelas pessoas do Benfica", acrescentou Vertonghen, que acredita que terá sucesso nas águias: "Vim para dar o meu melhor. Ainda tenho uns anos à minha frente na carreira, sou muito ambicioso e é por isso que a ligação entre mim e o Benfica vai resultar."