Vertonghen explica pouca utilização com Mourinho: «Tive tonturas durante nove meses»

Jan Vertonghen coincidiu com José Mourinho no Tottenham apenas durante alguns meses, já que a entrada do português em White Hart Line apenas aconteceu em novembro de 2019. O agora defesa do Benfica explicou que foi pouco utilizado mas que a confiança do 'Special One' estava lá. "Não joguei muito com ele, mas realmente senti que ele tinha muita fé em mim e que contava comigo", deixou claro em entrevista ao podcast VRT publicado pelo portal 'Sporza'. A razão que o fez perder a titularidade em Londres prendeu-se com a ausência de bem-estar físico.





A vida mudou depois do dia 30 de abril de 2019, no encontro da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões diante do Ajax. "Foi por causa da grande pancada que recebi na cabeça na Champions League, do Alderweireld [n.d.r. colega de equipa no Tottenham], frente ao Ajax. Muita gente não sabe, mas sofri muito tempo com dores de cabeça e tonturas. Esta é a primeira vez que falo disso. Eu não deveria ter continuado a jogar e sofri durante nove meses durante os quais não pude jogar o que queria", vincou o defesa-central, de 33 anos, desvendando um pouco mais da situação com que se debateu a partir do final da época 2018/19."Eu ainda tinha um contrato de um ano e então tinha de jogar. Mas quando jogava, jogava mal. Muita gente não sabia disso, foi uma escolha minha, não era culpa de ninguém. Eu só não sabia o que fazer. Foi jogo após jogo e treino após treino. Cada vez havia um novo impacto. Depois apareceu o confinamente e consegui descansar dois meses, fiquei melhor", reiterou Vertonghen.