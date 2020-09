Vertonghen foi para as redes sociais 'chorar' a saída de Rúben Dias

Jan Vertonghen fez dupla com Rúben Dias em apenas três jogos oficiais mas parece já sentir a partida do internacional português. Isto porque o experiente defesa comentou com o emoji da lágrima uma publicação de um site desportivo relacionada com a transferência do colega para o Manchester City.





Recorde-se que o próprio Rúben Dias confirmou o iminente adeus logo após o Benfica-Moreirense ( 2-0 ) de hoje, onde até foi capitão e marcou um golo. "Este foi um jogo muito importante para mim. E poder consagrar este jogo com um golo... Foi um momento especial. E acredito que toda a gente tenha noção do que se trata", disse o jogador formado no Seixal.Também Jorge Jesus comentou o tema do momento na Luz . "Gostava de ter certezas absolutas, mas quase de certeza que [Rúben Dias] foi [embora]. Isto no futebol sei lá, pode mudar tudo no último segundo. Temos pena de ver partir, é um produto do Seixal, mas eu também tenho culpa, tem a ver com a nossa eliminação da Champions, é o único jogador com mercado alto", referiu na conferência de imprensa.