Jesus anuncia titularidade de Jardel ao lado de Otamendi e explica opção

Jorge Jesus garantiu hoje que Vertonghen não vai a jogo amanhã frente ao Farense (18h30) e revelou que, ao contrário do que seria expectável, será Jardel a fazer dupla de centrais com Nicolas Otamendi. O técnico justificou por que não opta por Ferro e assume, por outro lado, que o defesa argentino não está a 100% fisicamente.





"Teve uma lesão complicada, fraturou o osso da face. Não sei o nome... Teve lesão grave. Vai estar fora do jogo e se houvesse depois ia estar fora. Não terá condições para jogar na seleção também. Quanto ao Nico, vai jogar. Ainda não conhece as ideias e rotinas, mas conhece o jogo, com muita experiência, vem de um equipa onde jogou ao mais alto nível. Não direi que está bem fisicamente, porque não está, mas só estará se jogar e treinar. Ainda por cima vai logo para a Argentina... Mas vai jogar. O Vertonghen não joga e o Otamendi vai jogar. Está na minha cabeça que vai jogar, não sei se terá algum problema esta noite...", disse.JJ vai assim a jogo com Jardel, garante. "O Jardel trabalhou comigo vários anos. Sabe as minhas ideias, não sou o mesmo que era quando cá estive, mas há coisas que mantenho. O Jardel, o Samaris, o Pizzi e André já trabalharam comigo e têm essa vantagem. Por isso não é Otamendi e Ferro. Porque dentro do que penso o Jardel pode ajudar mais o Nico em relação às ideias da equipa".