Vertonghen já está em Lisboa a fazer exames médicos

Jan Vertonghen está cada vez mais perto de ser confirmado como reforço do Benfica. O defesa belga ex-Tottenham, de 33 anos, já está na capital portuguesa para fazer exames médicos antes de reforçar a turma da Luz, segundo adiantou há pouco a SIC Notícias.





A confirmar-se a contratação do defensor belga, que chegará a custo zero, o Benfica amplia para cinco o número de reforços para a nova temporada, depois de Pedrinho, Helton Leite, Gilberto e Everton. Um sexto elemento estará também muito perto das águias e, uma vez mais, com nome sonante: o uruguaio Edinson Cavani.