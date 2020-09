Vertonghen: «Não tenho nada contra Mourinho»

Titular apenas em 17 ocasiões com José Mourinho no Tottenham, Jan Vertonghen sente-se desiludido pelo desempenho na temporada passada, mas garante que o problema não passava pelo treinador. “Não fiquei desapontado com Mourinho, mas sim comigo. Não fiz uma boa época e sentia que não conseguia dar aquilo que Mourinho, os meus colegas e eu desejávamos. Não tenho absolutamente nada contra ele”, salientou o belga, ao site HNL.

Agora, o central, de 33 anos, está feliz no Benfica e o desejo é prolongar ao máximo a estadia. “Gosto de jogar em clubes do povo. Comparo o Benfica ao Ajax. Tem uma história grandiosa, aproveita a formação e gostam de jogadores com técnica. Espero passar muitos anos neste grande clube”, salientou, desta feita à Benfica Play, abordando ainda as primeiras semanas no clube. “As pessoas do Benfica foram fantásticas. Senti-me muito bem recebido”, descreveu o belga.