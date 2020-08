Vertonghen nos eleitos da seleção belga

Jan Vertonghen, recentemente contratado pelo Benfica a custo zero, integra a lista de convocados de Roberto Martínez para as duas primeiras jornadas da Bélgica na Liga das Nações, com Dinamarca e Islândia, a 5 e 8 de setembro.





O central, de 33 anos, integra o lote de defesas ao lado de Boyata, Alderweireld, Cobbaut, Denayer, Dendoncker e Mechele.