Vertonghen: «Quando ficamos mais velhos somos mais lentos mas mais inteligentes»

Jan Vertonghen concedeu uma entrevista ao canal belga VTM no período em que esteve ao serviço da seleção nacional do seu país. O defesa-central do Benfica abordou a saída do Tottenham no final da época passada e assumiu que não se arrepende de ter escolhido as águias para prosseguir a carreira.





"O Tottenham queria renovar e podia tê-lo feito mas o Benfica colocou-me a hipótese de um contrato de três anos. É um clube que disputa as competições europeias e eu também queria descobrir uma cultura diferente. Foi o cenário ideal", afirmou o jogador, que até ao momento alinhou em 32 jogos oficiais pelos encarnados.Aos 33 anos Vertonghen reconhece que já não é o jogador veloz de outros tempos, mas sublinha que a experiência acumulada é fundamental para compensar essa lacuna e explica que os treinos são fulcrais para continuar em forma."Quando ficamos mais velhos somos mais lentos mas mais inteligentes. No Benfica jogo num sistema diferente do da seleção nacional mas tento sempre compensar a minha agora menor falta de explosão com a experiência. Há uns anos não entendia quando alguns jogadores deixavam de jogar futebol. Mas agora entendo-os cada vez mais e isso não é bom sinal. Na minha opinião o importante é manter um determinado nível de condição física. Se me perguntarem se gosto de treinar, direi que é o mais importante para poder estar ao melhor nível nos jogos. Os treinos ajudam-me a manter a forma física, mas não fazem de mim um melhor jogador", disse Vertonghen.O central do Benfica assumiu ainda que, com o acumular de problemas físicos, é normal começar a pensar no final da carreira. "Costumo dizer para mim mesmo 'aproveita agora porque daqui a pouco tempo pode acabar'. Quando começas a ter problemas físicos pensas nas coisas. Felizmente, não tenho problemas ao nível das cartilagens, mas há sempre pequenas coisas que aparecem, apesar de depois desaparecerem após semanas ou meses", justificou.