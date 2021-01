Vertonghen reage ao teste positivo à Covid-19: «Estou bem»

Jan Vertonghen fez descansar os adeptos do Benfica depois de ter testado positivo à Covid-19. O central mostrou reagir com boa disposição.





"Estou bem", lê-se numa história do Instagram, em que se vê uma pistola a apontar para o vírus.



O defesa belga é um dos sete jogadores infetados das águias e vai desfalcar a equipa de Jorge Jesus no jogo desta quarta-feira frente ao Sp. Braga, a contar para as meias-finais da Allianz Cup.