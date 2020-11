Vertonghen rendido a Seferovic: «É um super avançado»

Jan Vertonghen deixou rasgados elogios a Seferovic, colega de equipa que irá defrontar esta quarta-feira, no duelo que irá colocar frente a frente a Bélgica e a Suíça.





"Ele é um super avançado. Ainda no último fim-de-semana ele marcou por duas vezes. E no jogo anterior, contra a Bélgica, também marcou por três vezes", recordou o central benfiquista, que desvaloriza o calendário sobrecarregado nos vários campeonatos."Prefiro jogar o máximos de jogos possível. É uma boa opção para o selecioanador convocar 32 jogadores e distribui-los. Cabe aos clubes encontrar um bom equilíbrio", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Suíça.