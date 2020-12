Vertonghen: «Temos de começar a sair dos jogos sem sofrer golos»

Vertonghen reconheceu que o Benfica está "a sofrer demasiados golos" mas assegurou que a equipa está a trabalhar para corrigir essas filhas.





"É uma realidade. Estamos a sofrer demasiados golos. Trabalhamos muito, defendemos todos juntos, atacamos todos juntos. Fazemos uma pressão muito alta, pois temos uma natureza de jogo muito ofensiva, mas temos de ser mais sólidos na defesa, é verdade", admitiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Standard Liège.No entanto, o defesa que o Benfica contratou nesta época aos ingleses do Tottenham garantiu que a equipa vai melhorar nesse capítulo."É uma responsabilidade de todos. Trabalhamos todos os dias na organização defensiva e certamente que irá melhorar. Tem vindo a melhorar nos últimos jogos. Agora temos de começar a sair dos jogos sem sofrer golos e é nesse sentido que estamos a trabalhar", apontou.