Vertonghen: «Vim para o Benfica porque tem a mesma ambição do que eu: ganhar títulos»

Jan Vertonghen foi claro nas primeiras palavras como jogador do Benfica. Veio para Portugal para ganhar títulos.





"Vim para aqui para ganhar troféus e quero ajudar o clube a alcançar isso. Ser campeão é definitivamente um dos objetivos que quero cumprir. Vi no Benfica o mesmo que vi no Tottenham. Um grande clube, a nível doméstico e na Europa. Quero atingir grandes coisas e acho que o Benfica tem a mesma ambição do que eu", afirmou, na apresentação como reforço encarnado.O defesa belga traçou depois o objetivo imediato que tem: colocar o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões."Acho que sim. Se olhares para a equipa do Benfica neste momento, é incrível. É um dos objetivos do clube jogar na Liga dos Campeões e acho que podemos conseguir isso", garantiu.Vertonghen jogou contra o Benfica pelo Tottenham nos quartos de final da Liga Europa, em 2014, e foi eliminado. Depois de um empate a dois golos no estádio da Luz, os encarnados venceram em Londres por 3-1, com um bis de Luisão e um golo de Rodrigo. Vertonghen foi titular como lateral-esquerdo."Lembro-me, mas não me quero lembrar porque perdemos. Jogaram muito bem e mereceram essa vitória. É engraçado que esteja a jogar agora pelo Benfica. É uma coincidência. Estou muito feliz por estar deste lado", afirmou.