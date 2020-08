Vertonghen: «Witsel? Ajudou-me a tomar a decisão e, até agora, vejo que não me mentiu»

Jan Vertonghen confessou, esta sexta-feira, ter tido conselhos de um jogador com passado ligado ao Benfica: Axel Witsel. O médio, que atualmente joga ao serviço dos alemães do Borussia Dortmund, teve um papel fundamental na escolha do defesa-central, de 33 anos, para o futuro da sua carreira.





"Tudo aconteceu muito rápido [negociações]. Tento sempre falar com quem conhece bem o clube. No Tottenham falei. Falei com o Witsel, que me falou muito bem do clube, pessoas e adeptos. Ajudou-me a tomar a decisão e, até agora, vejo que não me mentiu", confessou o internacional belga,