'Vice' do Benfica e o naming da Luz: «Espero que seja concretizado nos próximos dois anos»

O vice-presidente do Benfica, Rui Paço, abordou esta sexta-feira a intenção de venda do naming do Estádio da Luz e admitiu o desejo de que o processo chegue a bom porto.





"É um movimento de congratulação e alegria para o Benfica. O naming é um tema há muito na agenda benfiquista. Acredito que só não está há muito resolvido porque os valores em cima da mesa não são consentâneos com o que são a nossa expetativa, do nosso valor de marca e grandiosidade. O acordo que foi concretizado com um parceiro muito forte a nível mundial. Temos de ser maiores e expandir-nos para fora de Portugal. Este passo é fundamental para conseguirmos o naming do estádio, especialmente, e não menos importante, o do Seixal. Foi dado um passo importante que espero que seja concretizado nos próximos dois anos", referiu o dirigente, em declarações à BTV."O Benfica tem essencialmente de se focar em dois eixos: ter mais adeptos e sócios e que eles se envolvem cada vez mais na vida do Benfica; e nós ganharmos títulos. Para este engrandecimento e sermos pioneiros, equiparando-nos às maiores e melhores equipas do Mundo, temos de dar este tipo de passos. Com isto acho que vamos conseguir ter mais adeptos, sócios e ter também condições de competitividade para conseguirmos ganhar mais títulos. Estamos sempre na luta pela conquista de títulos, seja nas cinco modalidades de pavilhão, seja no futebol. Acredito que é mais um passo fundamental, junto a outros marcos importantes, que nos vai fazer ser maiores", acrescentou Rui Paço."Desde que me conheço, e já lá vão mais de 50 anos de sócio, estou sempre optimista. Mesmo que tenhamos muitas lesões e estejamos em baixo de forma, acredito sempre na vitoria. Em Braga é fundamental que ganhemos. Estão reunidas as condições para fazermos um bom jogo. Acredito que vamos ganhar", referiu o 'vice' das águias, abordando a visita ao Sp. Brag, no domingo.