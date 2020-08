'Vice' do Flamengo confirma interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique

À margem da apresentação de Mauricio Isla como reforço do Flamengo, Marcos Braz confirmou que o Benfica está efetivamente interessado em contratar jogadores do clube carioca, nomeadamente Gérson e Bruno Henrique, mas deixou claro que a intenção do clube passa por não avançar para qualquer negociação com as águias.





"O Benfica externou há muito tempo esse sentimento de querer a contratação do jogador e o Flamengo deixou claro que não tem interesse de vender. Não quer dizer que não tenhamos uma relação e bom senso para conversar, não só sobre esse assunto mas sobre outro qualquer, com esse e com qualquer outro clube. Mas é notório, já foi externado pela imprensa portuguesa, mas não é interesse do Flamengo desfazer-se de qualquer jogador que teve a performance de 2019 e 2020 do elenco profissional. Estamos satisfeitos com os dois jogadores, mas é nosso dever ter uma boa relação com outros clubes, apenas isso", atirou o dirigente.