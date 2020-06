'Vice' do Flamengo responde ao interesse do Benfica em Jorge Jesus: «Segue jogo, tudo normal»

Jorge Jesus está no topo das prioridades da SAD do Benfica para suceder a Bruno Lage, um técnico campeão nacional que, neste momento, se encontra a prazo na Luz mesmo que tenha vínculo válido até junho de 2024.





Segue o jogo . Tudo normal . Bom final de semana . pic.twitter.com/OjYZYF5LzO — MarcosBraz (@marcosbrazrio) June 26, 2020

Ainda ontem, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Flamengo, abordou o interesse estrangeiro no treinador português de 65 anos sem mencionar o nome Benfica. Marcos Braz, outro vice-presidente do Flamengo, adotou a mesma estratégia numa publicação feita nas redes sociais."Segue o jogo. Tudo normal. Bom fim-de-semana", referiu o dirigente do emblema brasileiro numa curta declaração a que juntou uma foto com Jorge Jesus.Refira-se que o técnico campeão pelo Benfica em três ocasiões viu precisamente ontem formalizado no Boletim Informativo Diário (BID), uma plataforma da Confederação Brasileira de Futebol onde se registam novos contratos, o prolongamento do contrato com o emblema brasileiro até junho de 2021.