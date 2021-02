Vice-presidente do Benfica assume: «Não estamos satisfeitos com os resultados do futebol»

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, assume que a direção benfiquista esperava mais da atual equipa de futebol, ainda que reconheça que, nesta altura, veja "melhorias marginais" nas exibições dos pupilos de Jorge Jesus.





"Estamos a observar melhorias marginais ao nível do desempenho da equipa. Não estamos satisfeitos com os resultados da equipa de futebol. Vivemos circunstâncias muito difíceis com a pandemia. Apesar do Benfica ter feito um investimento que nenhum clube em Portugal fez, em matéria de prevenção da Covid-19, infelizmente, fomos assaltados pelo vírus na equipa de futebol. Mas isto não se resume à questão do vírus. Do ponto de vista da arbitragem, houve decisões muito infelizes. O Benfica poderia ter mais seis pontos. Não estou a falar do jogo com o Sporting em que perdemos por culpa própria nos últimos minutos e podíamos estar a falar de um cenário diferente. Mas estou com muita esperança relativamente a reverter esta situação que temos. Temos de ser honestos e do ponto de vista do título, embora o Benfica não atire a toalha ao chão, as contas são difíceis. Mas há uma Liga dos Campeões para atingir, há uma final da Taça para ganhar e o Benfica deu ontem um sinal bastante positivo principalmente na segunda aprte. Espero que à semelhança do que aconteceu em 1991, quando na primeira-mão o resultado foi 1-1, possamos repetir esse feito histórico e seguir em frente na Liga Europa", assinalou o dirigente das águias.Sobre o desagrado manifestado pelos sócios, relativamente ao desempenho da equipa de futebol, Fernando Tavares deixa uma mensagem de confiança: "O Benfica vive um ruído absolutamente anormal. Tivemos eleições há quatro meses. É verdade que o futebol correu mal, mas acho que há pessoas no Benfica para reverter a situação em que nos encontramos do ponto de vista desportivo. Quero deixar um sinal de de esperança para que adeptos estejam tranquilos relativamente à gestão que está ao leme do Benfica", culminou.