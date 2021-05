Vice-presidente do Benfica pede "humildade" a Jorge Jesus no início da próxima época

O vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes, quer que a temporada desportiva no futebol corra de outra forma em 2021/22 e para isso Jorge Jesus "tem de partir para a nova época com humildade". "Temos de partir para a nova época numa atitude diferente", referiu em declarações à Rádio Renascença, sublinhando que "esta é uma época falhada" por ter ficado "aquém das expectativas criadas". O lugar do técnico, de 66 anos, não estará em risco até porque tem vínculo válido até junho de 2022. "No Benfica costumam-se cumprir os contratos", declarou Antunes.





"Não há salvação para esta época. Há que homenagear os sócios conquistando a Taça de Portugal. Os jogadores têm obrigação de dar tudo e respeitar os sócios e adeptos, que têm sido inexcedíveis no apoio à equipa, mesmo com os resultados abaixo das espectativas", frisou o dirigente dos encarnados.Jaime Antunes considerou ainda que o Sporting foi um campeão com justiça. "Não analisando vicissitudes do campeonato, o Sporting é o justo vencedor, na medida em que teve mais pontos que os outros", referiu, declarando como "objetivo estar na Liga dos Campeões no próximo ano". "O Benfica não pode estar fora da Liga dos Campeões. Nem podemos pensar de outra forma", concretizou.Já sobre a presença de Luís Filipe Vieira na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, o 'vice' das águias frisou que "ninguém discute os negócios e a vida pessoal dos presidentes dos outros clubes".