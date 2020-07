Vice-presidente do Flamengo: «Jorge Jesus agora é problema do Benfica»

Marcos Braz e Jorge Jesus jantaram este domingo à noite num restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e, após o repasto, o vice-presidente do Flamengo garantiu que o clube brasileiro já deu o passo em frente, faltando apenas o Benfica pagar a cláusula de rescisão do treinador para finalizar o processo. De referir que Luís Filipe Vieira, que aterrou no Brasil um pouco antes, não esteve presente.





"O Benfica precisa de pagar a multa rescisória, mas já posicionou e acho que não vai haver problema nenhum. O Jorge Jesus não é mais nosso problema, agora é problema do Benfica", referiu Marcos Braz ao 'Globoesporte', deixando claro que não existe qualquer pressão para contratar um substituto para JJ."É melhor levar com a pressão da imprensa e dos adeptos e escolher com calma, do que errar na escolha ou ser menos atento e daqui a quatro ou cinco meses haver problema a meio do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores", lembrou o dirigente do Mengão.Recorde-se que, enquanto não chega um novo treinador, será Mauricio Souza, dos sub-20, a orientar a equipa principal.