Vieira: «A aposta de quem comprou João Félix já é elogiada por todos»

Luís Filipe Vieira reiterou este sábado que era impossível segurar João Félix e mostrou-se satisfeito pelo rendimento que o jogador tem tido no Atlético Madrid e os elogios à aposta dos colchoneros no jovem avançado. O presidente do Benfica discursou na inauguração da casa do clube na Cidade da Praia, em Cabo Verde."Quando tive a visão de que apostar na formação no Seixal devia ser a prioridade principal, lembro-me de muitos que criticavam e diziam ser impossível conciliar isso com a conquista de vitórias. Pois bem, hoje não só a base da nossa equipa e das seleções de Portugal têm cada vez mais jogadores formados no Seixal, como o nosso melhor cartão de visita é, sem dúvida, a excelência da nossa formação e o ADN dos jogadores à Benfica", começou por dizer."A qualidade dos nossos jogadores, os recordes de vendas como a recente do João Félix, que de todo era impossível de evitar, tamanha era a procura e a oferta de diversos clubes em cobrir a cláusula de rescisão - são sinais claros do prestígio e da confiança que atualmente existe sobre a nossa famosa formação. E é com satisfação que verifico que hoje a aposta de quem comprou o João Félix, já é elogiada por todos, face ao valor que tem demonstrado", acrescentou o dirigente.Em terras africanas, Luís Filipe Vieira não deixou de relembrar a ligação do Benfica àquele continente: "Toda a afirmação, crescimento e história do Benfica tem África no coração. Basta lembrar que o nosso maior símbolo é Eusébio. Estando em Cabo Verde, não posso deixar de começar por invocar, a memória de Fortunato Levy, o nosso primeiro capitão da equipa de futebol e distinto atleta do clube no desporto rei e no ciclismo, nascido e falecido nesta bela Cidade da Praia".