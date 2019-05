Vieira aguarda pelo TAD

O Benfica continua a aguardar por uma resposta do Tribunal Arbitral do Desportivo (TAD) relativamente à providência cautelar interposta pelo clube, no âmbito do castigo de 90 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Neste momento, o presidente dos encarnados encontra-se suspenso pelo órgão federativo e, se o TAD não se pronunciar até sexta-feira, assim continuará frente ao Rio Ave.

O líder máximo das águias acompanhará naturalmente a equipa a Vila do Conde – tal como toda a estrutura dirigente do clube –, para a penúltima ‘final’ do campeonato, mas o castigo reduz o seu raio de ação. Luís Filipe Vieira não poderá comparecer nas zonas técnicas até 2 horas antes do início do jogo, e uma após a sua conclusão. Além do mais, não poderá igualmente intervir publicamente para falar de matérias desportivas.