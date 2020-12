Vieira ao lado de Carlos Pereira na tribuna

Luís Filipe Vieira esteve na tribuna presidencial ao lado do presidente do Marítimo, Carlos Pereira. O líder do Benfica, refira-se, sentiu bem o frio, tendo em conta a forma como estava agasalhado. O presidente das águias, recorde-se, teve uma semana agitada. Antes de viajar para a Madeira, esteve no Brasil a negociar a contratação de Lucas Veríssimo.