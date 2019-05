Vieira ao lado de Silva Campos

Luís Filipe Vieira assistiu ao jogo lado a lado com António Silva Campos, o líder do Rio Ave. O presidente do Benfica, aliás, acompanhou o trajeto do autocarro dos encarnados desde o hotel onde a comitiva estava hospedada, em Gaia, até ao local do jogo, em Vila do Conde. O dirigente seguia num carro atrás do ‘Vermelhão’ e viu bem de perto a euforia dos adeptos.Este ambiente de festa levou cerca de 40 adeptos sem bilhetes a assistirem ao jogo... do lado de fora do estádio. Este grupo deslocou-se para uma zona mais alta e tentou acompanhar as incidências da partida, mesmo com a visibilidade muito reduzida.