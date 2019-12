Vieira aplaude recandidatura de Fernando Gomes e destaca o "trabalho notável" na FPF

Luís Filipe Vieira expressou "de forma inequívoca o apelo e apoio público à recandidatura para um terceiro mandato" à frente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por parte de Fernando Gomes. Em comunicado, o presidente do Benfica afirmou que "se algo merece um justo e unânime reconhecimento é sem dúvida o notável trabalho realizado por Fernando Gomes e a sua equipa à frente da FPF."

Leia a declaração de Luís Filipe Vieira:

"Mérito e reconhecimento!



Se algo merece um justo e unânime reconhecimento é sem dúvida o notável trabalho realizado por Fernando Gomes e a sua equipa à frente da Federação Portuguesa de Futebol.

Por isso considero da maior justiça e expresso de forma inequívoca, o apelo e apoio público à sua recandidatura para um terceiro mandato.

O rigor e a profissionalização da sua estrutura, a isenção que tem pautado a sua relação com os clubes, os extraordinários e inéditos resultados desportivos obtidos pelas diferentes seleções, desde os mais consagrados títulos de Campeões Europeus e vencedores das Taças das Nações, passando pelas conquistas e troféus conquistados nos escalões mais jovens, Futsal ou Futebol de Praia, pela expansão do futebol feminino, conciliando tudo isso com a capacidade de reforço das infraestruturas de que é melhor exemplo a construção da Cidade do Futebol e iniciativas de promoção da modalidade focada nos mais variados escalões competitivos, como se comprova com o recente lançamento do Canal 11, são marcas indiscutíveis da qualidade do trabalho realizado e que merece sem qualquer tipo de reservas apoio e continuidade assegurada.

A tudo isto acresce um justo reconhecimento internacional que passa pela importância crescente e presença de dirigentes e quadros da FPF nos órgãos de topo dos principais organismos internacionais do Futebol Mundial e Europeu de enorme importância para a defesa dos interesses do Futebol Português."