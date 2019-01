Vieira arrasa VAR Fábio Veríssimo: «Esse homem não pode apitar mais!»

Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo Polémica no Benfica-FC Porto: Pizzi fez o empate, mas o VAR anulou o golo

Sérgio Conceição: «Foi o mesmo VAR que anulou o golo ao Portimonense na Luz por um pé» Sérgio Conceição: «Foi o mesmo VAR que anulou o golo ao Portimonense na Luz por um pé»

Bruno Lage e o VAR: «Se não tornarmos estas questões mais credíveis as pessoas afastam-se» Bruno Lage e o VAR: «Se não tornarmos estas questões mais credíveis as pessoas afastam-se»

Vieira e Pinto da Costa apenas separados por Proença na tribuna



Vieira e Pinto da Costa apenas separados por Proença na tribuna

Na ressaca da derrota que ditou o afastamento do Benfica da final da Allianz Cup , Luís Filipe Vieira teceu fortes críticas ao trabalho de Fábio Veríssimo na função de VAR no duelo com o FC Porto, apontando erros no primeiro golo dos dragões e ainda no lance no qual este validou a decisão do auxiliar em anular o golo de Pizzi."O que se passou hoje é algo que nos deixa bastante preocupados. Debaixo desta nuvem de fumo, de emails, de Mala Ciao, quero dizer-vos que quando assistimos a um homem que está com televisões à frente, que é árbitro, que não consegue distinguir se é fora de jogou ou não, se há falta ou não no primeiro golo, esse homem não pode apitar mais!"Quando, com uma televisão à frente, tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo do Benfica... Menos mal que depois o árbitro tem a coragem de o validar... Isto é algo que nos deixa cada vez mais preocupados. Um homem destes, com não sei quantas câmaras, não vê que não é fora de jogo. Hoje, na dúvida é fácil castigar o Benfica. Ainda hoje perdemos o Rui Costa, que foi expulso. Já nos tiraram o Tiago Pinto, o Rui Costa... E depois assistimos o que é um banco e o outro. Da nossa parte qualquer pessoa que é expulsa é castigada severamente e assim vamos passando e distraíndo uns com os outros."