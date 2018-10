Vieira avisa Varandas: «Se meter o Benfica à frente do Sporting, não vai estar lá muito tempo»

Luís Filipe Vieira disse esta terça-feira na TVI24 que os presidentes do Sporting que se preocuparam mais com o Benfica "ficaram pelo caminho" e que Frederico Varandas, se alinhar pela mesma forma de pensar, terá o mesmo destino. O dirigente encarnado falou ainda da relação com Pinto da Costa."Conheci e lidei de perto com cinco presidentes do Sporting. Ganharam quando se preocuparam apenas com o Sporting. Aqueles que para unir as tropas puseram o Benfica à frente, ficaram pelo caminho. Se Varandas vier com esse propósito não vai estar lá muito tempo. Tem muito trabalho para fazer e se se preocupar só com o Sporting terá sucesso. Se se preocupar com o vizinho do lado, quando der conta, o vizinho do lado já vai com um andamento que ele não vai alcançar"."Desde que seja para melhorar o futebol e criar rentabilidade estou disponível. Quando houve a crise da Liga fomos nós que resolvemos, com Pinto da Costa, Salvador, entre outros. Acordámos que nem Benfica nem FC Porto deveriam ter pessoas na Liga.""Cumprimento-o e pouco mais. Tive relação com ele no passado mas não tenho mais. Há coisas que nos marcam e nos fazem ficar de pé atrás".