Vieira: «Casas do Benfica representam 1 em cada 2 bilhetes vendidos»

Luís Filipe Vieira aproveitou o almoço com delegados regionais das Casas do Benfica para salientar a importância destas na vida do clube, referindo alguns números."Fomos pioneiros no passado, somos líderes na atualidade, mas queremos ser ainda mais líderes e mais inovadores no futuro. Os números são impressionantes e falam por si, somos hoje 298 Casas do Benfica, Filiais e Delegações, nos cinco continentes, com 15 escolas de modalidades, 25 mil atletas das Casas do Benfica que envolvem a prática de 36 modalidades. As Casas do Benfica representam hoje 25% da bilheteira do estádio, mas, nesta época e à data de hoje, esse número aumentou e já são um em cada dois, cerca de 50%. As Casas representam também 20% da distribuição de produtos oficiais do Benfica e 10% dos adeptos deslocam-se em transportes organizados pelas Casas do Benfica", referiu o presidente das águias.Reiterando que as Casas do Benfica são "os verdadeiros braços armados" dos encarnados, Vieira debruçou-se sobre o projeto que vai arrancar em Santarém e que quer ver replicado por todo o país: "Espaços mais completos, com grande oferta de serviços, oportunidades de lazer e prática desportiva virada, sobretudo, para fora, para as comunidades locais. Serão Casas do Benfica ao serviço da cidadania, da promoção do desporto e da inclusão. Serão verdadeiras embaixadas dos nossos valores, princípios e identidade que desde sempre fez parte do ADN do Benfica", concluiu Luís Filipe Vieira.