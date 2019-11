Vieira chega hoje para apoiar a equipa

Luís Filipe Vieira junta-se hoje à equipa do Benfica em Leipzig. O presidente das águias viaja hoje desde Lisboa e estará presente nas bancadas do Red Bull Arena, à semelhança do que aconteceu na Rússia e mais recentemente em Lyon. A assistir ao treino de ontem já estiveram Sílvio Cervan e Domingos Almeida Lima, dois dos vice-presidentes do Benfica, tal como Luisão, embaixador do clube. Rui Costa e Tiago Pinto também estão com a comitiva e fizeram questão de comparecer na conferência de imprensa.