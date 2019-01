Vieira com Humberto na pior casa

Luís Filipe Vieira marcou presença na tribuna presidencial do Estádio da Luz como é habitual e desta feita teve junto a si Humberto Coelho, lenda do clube enquanto jogador e atual ‘vice’ da Federação Portuguesa de Futebol.

Além do antigo central, o presidente do Benfica tinha junto a si Álvaro Braga Júnior, atual presidente da SAD do Boavista e que nos primórdios do milénio, já no mandato encabeçado por Manuel Vilarinho, desempenhou funções de diretor executivo da SAD encarnada. O jogo de ontem foi também o de pior assistência nesta época para a Liga no Estádio da Luz, onde estiveram presentes 41.352 espectadores. Isto, numa noite de terça-feira em que o mau tempo não deu tréguas.