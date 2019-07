Vieira com programa cheio para os EUA

O Benfica revelou ontem todo o programa da equipa – e também institucional – para o período de estágio nos EUA. Luís Filipe Vieira irá inaugurar duas casas: dia 19 de julho, o presidente estará no ‘braço armado’ de San José (California) e já a 27 do mesmo mês estará em New Bedford (Massachusetts). Mas há mais. Os encarnados vão ainda celebrar uma parceria com os San Francisco 49ers logo no dia 16, sendo que, uma mão cheia de dias depois, haverá uma sessão de autógrafos com jogadores já na loja da Adidas da 5ª Avenida, em Nova Iorque. No mesmo dia, o troféu de campeão visita as Casas do Ben?ca em Hartford e Danbury, sendo que a 22 estará na casa do Benfica em Philadelphia.