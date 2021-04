Vieira congratula futsal feminino do Benfica pela conquista do tetracampeonato

Luís Filipe Vieira congratulou este domingo a equipa de futsal feminino do Benfica pela conquista do tetracampeonato, após golear (2-6) a Quinta dos Lombos, em jogo da 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão.





Em mensagem publicada no site oficial do clube, o presidente das águias enalteceu o "trabalho incessante" das jogadoras, sublinhando o "orgulho" que sente por mais uma conquista."Parabéns à nossa equipa feminina de futsal, que voltou, hoje, a escrever história com a conquista do tetracampeonato! Um feito apenas igualado em Portugal, há alguns anos, por outra geração de mulheres de qualidades inatas no futsal do Sport Lisboa e Benfica."Esta é uma conquista que é inteiramente vossa, através do trabalho incessante, semana a semana, nos treinos e nos pavilhões onde entram para jogar."Como Presidente do Clube, é com enorme orgulho que vos saúdo, também em nome da nação benfiquista, em mais um momento de justa celebração."Continuam a ser marcantes a vossa união, ambição e experiência, com um núcleo essencial de atletas que alimenta a Seleção Nacional e que construiu um ciclo hegemónico no futsal feminino: triunfo em todas as competições de clubes desde 2016. É obra que os benfiquistas muito valorizam e que poderão admirar nas vitrinas do nosso Museu."Acredito que mais está para vir, porque todas vocês, bem como a equipa técnica e todo o staff envolvido, revelam qualidades fundamentais e carácter humano dignos do nosso Benfica. Obrigado a todos os envolvidos!"Luís Filipe Vieira", pode ler-se.