Vieira: «Conversações apontam para a continuidade de João Félix»

Um dia depois de Domingos Soares de Oliveira ter garantido que João Félix não sairá abaixo dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, Luís Filipe Vieira reforçou aquilo que o administrador da SAD tinha garantido, deixando ainda claro que a intenção das águias passa por manter todos os elementos do atual plantel. Algo que apenas poderá mudar se alguma equipa bater a cláusula dos jogadores em causa..."Há coisas que o Benfica não pode fazer. Se alguém pagar a cláusula, se alguém depositar o cheque nesse valor, não podemos fazer nada. Não iremos mexer muito no plantel e queremos ficar com todos os que cá estão. Inclusive o João Félix. Há a determinação de fazer tudo o que seja possível para ficarem todos no Benfica. Todos estão muito felizes aqui. Não o vejo, nem há forças estranhas, até porque já ouvi que há pressão, seja de agentes ou família... Não há nada disso. As conversações que temos tido apontam para que o João Félix fique no Benfica", admitiu o líder das águias.Continuando no mercado, Vieira não quis abrir o jogo quanto a Raul de Tomás, avançado do Real Madrid que está na mira das águias. "O que posso dizer é que estão definidos alvos de jogadores que poderão interessados. Não sei, não me recordo desse nome", disse.Questionado sobre se arrepende de não ter trocado Rui Vitória por Bruno Lage mais cedo, o presidente das águias assegurou que nunca se arrepende das decisões que toma e explica porquê. "Nunca me arrependo das decisões que tomo. Normalmente quem não manda nada de si, tem sempre razão. Quem decide tem de decidir... e foi isso que eu fiz. Naquele momento tinha de decidir e na cabeça estava o Bruno Lage. E ele sabe bem o que falámos antes. E não se faz um contrato de cinco anos com um treinador só para treinar juniores ou juvenis... Faz-se com muito mais profundidade. Não vou dizer que estivéssemos à espera que fosse nesta altura, mas teve de ser assim. Isto apesar de guardar memória de Rui Vitória, porque fez um belíssimo trabalho e agora acabou também de ser campeão. Estamos bem como estamos e queremos mais vitórias. Continuaremos todos juntos e todos juntos iremos vencer".