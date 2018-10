Vieira: «Criámos um plantel para rodar toda a época»

Inquéritos Ficou convencido com as explicações de Vieira? Sim, completamente

Questionado sobre a política desportiva do Benfica, nomeadamente no que a reforços diz respeito, Luís Filipe Vieira deixou claro que o plantel foi construído para haver rotatividade entre todos os jogadores e que, no final da época, todos terão minutos de jogo."Criámos um plantel para rodar toda a época. Não tenho dúvidas de que vão todos jogar. [Ferreyra] O Benfica paga bastante e outros pagam menos. Está a jogar outro mas o Ferreyra tem um passado que fala por si. É um goleador. Eu não faço a equipa. É o Rui Vitória. Temos lá um diretor geral. Eu estou lá todos os dias e vejo. Não preciso de ir aos treinos mas falo com eles todos os dias. Estive lá hoje e ontem. Há 100 por cento profissionais ali dentro.""O Luisão tem 15 anos de Benfica, andou com a mala às costas, tudo se sucedeu com o Benfica. É um grande capitão, a influência que tinha e ainda tem... É um companheiro de viagem. É o único que conhece a desgraça que havia e a fartura que existe. Não nos falta nada. Prometi que sempre que tivesse em condições lhe renovava o contrato pela influência que tinha naquela casa.Falámos um dia, falámos com o treinador, e pronto. Rescindiu e ficou. Vai trabalhar no Benfica.Gostamos de tratar bem todos os nossos atletas. Como não estava a jogar, disse-me que não se sentia bem naquele momento."É difícil haver algum problema. Houve sempre um sinal de respeito, falam muito um com o outro, são vizinhos. Não me parece que tenha havido algum problema com Rui Vitória. Ele era o primeiro a começar a trabalhar. Mas só comecei a levar aquilo a sério quando ele disse que tipo de festa de despedida queria e como se queria despedir dos benfiquistas..."