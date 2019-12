Vieira dá a receita para 2020: «Ganhar, ganhar e ganhar»

O ano de 2019 chega ao fim com o Benfica a acrescentar mais dois títulos só no que ao futebol profissional diz respeito (Liga e Supertaça), mas Luís Filipe Vieira quer mais para 2020 e lança o repto para que todos na Luz aumentem a fasquia e cumpram com a crescente exigência dos adeptos. "Este é um ano de bastantes sucessos no Benfica. Conseguimos a reconquista que tanto queríamos e somámos títulos nas modalidades, tanto masculinas como femininas. Foi um ano bom, mas temos condições para no novo ano fazer melhor do que em 2019. Aliás, toda a massa associativa é bastante exigente", atirou o presidente encarnado, na sua habitual intervenção no jantar de Natal dos encarnados.

"Que o ano de 2020 seja de sucesso para o Benfica, principalmente com o sucesso que todos nós ansiamos", insistiu o responsável máximo, em alusão à conquista do 38º título de campeão nacional, reiterando palavras de ordem na Luz: "Qualquer benfiquista hoje se sente feliz pelo clube. Nunca abandonam a paixão, exigem cada vez mais de nós em termos desportivos e temos de pensar em cada vez mais para 2020. Será um ano em que temos de pensar em ganhar, ganhar e ganhar. Estamos radiantes pelo que vem acontecendo, mas queremos melhorar."

Pelo meio, uma referência a outros temas do momento. "A BTV e o estádio passaram a ser 100 por cento do Benfica; estamos a fazer uma OPA para reforçar todos os capitais na SAD… No fundo, estamos a cumprir com o desígnio de devolver o Benfica aos benfiquistas. E isso deve-se ao grande trabalho de todos os profissionais do clube", vincou.