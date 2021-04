Vieira dá os parabéns à equipa de voleibol: «Hegemonia clara no panorama nacional»

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu este domingo os parabéns à equipa de voleibol das águias que se sagrou campeã nacional nos Açores, ao bater a Fonte do Bastardo.





"Nas últimas oito épocas, o Benfica venceu seis campeonatos, consolidando dessa forma uma hegemonia clara no panorama nacional. Este campeonato, o nono da nossa história, permitiu-nos alcançar a terceira posição na lista dos clubes nacionais com mais títulos", salientou o líder das águias em comunicado partilhado no site oficial.A nossa equipa de voleibol apresentou-se esta tarde, nos Açores, na final do campeonato nacional, como a campeã em título e três sets foram suficientes para o Sport Lisboa e Benfica voltar a sagrar-se campeão nacional.Nas últimas oito épocas, o Benfica venceu seis campeonatos, consolidando dessa forma uma hegemonia clara no panorama nacional. Este campeonato, o nono da nossa história, permitiu-nos alcançar a terceira posição na lista dos clubes nacionais com mais títulos. Prosseguimos, dessa forma, o desejo e a ambição de todos nós, benfiquistas: sermos o clube com mais títulos em Portugal, também no voleibol.O Benfica está de parabéns. Assim como os jogadores, a equipa técnica e toda a estrutura envolvida. A todos, o meu agradecimento por esta brilhante vitória e por todos os títulos que têm conquistado para o Museu Cosme Damião e, consequentemente, para a história do Sport Lisboa e Benfica.Obrigado, Campeões!Luís Filipe VieiraPresidente do Sport Lisboa e Benfica