Vieira dá os parabéns à equipa feminina: «Sentimento de aposta ganha»

Luís Filipe Vieira expressou o contentamento pela conquista da Taça da Liga feminina em futebol, a primeira da história da modalidade em Portugal. O presidente do Benfica vincou o "orgulho" após a vitória ante o Sp. Braga (3-0) através do site oficial.





"O futebol feminino do Benfica está de parabéns pela conquista da primeira edição da Taça da Liga. A vitória desta noite, frente ao Sp. Braga, vem reforçar o sentimento de aposta ganha. Vem igualmente comprovar a excelência deste jovem projeto. A modalidade vai trilhando o seu caminho em Portugal e, enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica, é um orgulho ver o nosso clube e a nossa equipa associados com êxitos a esse percurso. Gostaria de felicitar toda a estrutura – dirigentes, técnicos e jogadoras – por mais este troféu. Graças ao vosso esforço o Museu Cosme Damião e a história do Sport Lisboa e Benfica ficaram hoje mais ricos", sublinhou o presidente dos encarnados.